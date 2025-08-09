Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону

Взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

На месте происшествия работу оперативных служб координирует заместитель губернатора Сергей Бодряков. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в период с 17:25 до 22:40 мск в пятницу, 8 августа, сбили 66 беспилотников. По данным Минобороны РФ, 16 из них — над Орловской областью.

До этого Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе, селе Головчино, от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.

Также пресс-служба аэропорта Сочи информировала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу воздушной гавани введены временные ограничения. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.