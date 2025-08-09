Почти 70 украинских дронов провалили попытку ударить по России МО России: над регионами сбили 66 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в период с 17:25 до 22:40 мск в пятницу, 8 августа, сбили 66 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, 16 из них — над Орловской областью.

13 – над территорией Брянской области, 10 – над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Республики Адыгея, один – над территорией Тульской области, один – над акваторией Черного моря, — уточнили в МО.

Ранее пресс-служба аэропорта Сочи информировала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу воздушной гавани введены временные ограничения. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе, селе Головчино, от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.