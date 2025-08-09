Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 01:05

«Двое парней»: жители Горловки получили ранения при атаке ВСУ

Пушилин: двое мужчин пострадали в Горловке из-за атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали от ударов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, это двое молодых мужчин из Горловки.

Двое горловчан пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе города в результате атаки ударного беспилотника ВФУ пострадали двое парней 2006 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автомобиль, — написал Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что со стороны ВСУ были совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.

Ранее из-за угрозы атаки в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. Временные ограничения были введены в аэропорту Сочи также утром 8 августа.

Тем временем отдыхающих эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов. Глава администрации Сочи Андрей Прошунин отметил, что системы ПВО отражают атаку дронов. Живущих рядом с черноморским побережьем и отдыхающих у береговой лини он попросил укрыться в глухом помещении без остекления и не выходить на улицу.

