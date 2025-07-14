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14 июля 2025 в 11:13

«Обещал очистить Америку от педофилов»: эксперт о Трампе и деле Эпштейна

Марков: Трамп не выполнил обещание американцам по делу Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обещал американцам очистить Соединенные Штаты от «секты педофилов» во главе с финансистом Джеффри Эпштейном, который стал фигурировать в резонансном деле о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По словам эксперта, американский лидер так и не выполнил свое обещание и не опубликовал соответствующий список. Теперь Трамп находится в кризисном положении из-за Эпштейна, объяснил политолог.

Одна из важнейших причин, почему миллионы американцев — честных христиан — проголосовали за Трампа, потому что он обещал очистить Америку от этой секты педофилов. И опубликовать списки тех, кто пользовался услугами главного педофила — Эпштейна. И Трамп много раз обещал [это сделать], — написал эксперт.

Ранее президент США в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Однако Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.

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Сергей Марков
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