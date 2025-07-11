Раскрыта истинная причина важного заявления Трампа о России

Глава Белого дома Дональд Трамп действует в интересах США и стремится нанести поражение России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, противостояние с таким оппонентом требует от РФ особого дипломатического мастерства.

Трамп всегда будет стараться нанести России поражение, даже изображая, будто испытывает дружеские чувства. Он всегда будет иметь в виду только выгоду — собственную и для своей страны. Обыграть его в нынешних условиях — особое дипломатическое искусство. Пока на этом поле затишье, пауза, у наших бойцов есть карт-бланш на решение поставленных перед ними задач, чем они и будут заниматься, не особо прислушиваясь к капризам и публичным истерикам господина Трампа, — пояснил Журавлев.

Он обратил внимание на непоследовательность заявлений главы Белого дома, отметив их популистский характер. При этом депутат подчеркнул, что нельзя забывать о военной мощи США, которая делает эту страну стратегическим противником России.

Обещаниям Трампа не счесть числа. Он собирался и вовсе конфликт на Украине решить за сутки, объявлял, что нечто важное сообщит в конце июня, а теперь назначил очередной срок — 14 июля. Возникает ощущение, что он больше шоумен, чем политик, занимается исключительно привлечением внимания к собственной персоне, а не серьезными международными вопросами. При этом, конечно, не следует забывать, что Трамп руководит мощнейшей державой с сильной армией и перспективными военными возможностями. Это наш стратегический противник, — резюмировал Журавлев.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что любые попытки Трампа напугать Россию обречены на провал. По его словам, РФ — самостоятельная держава и не зависит от симпатий иностранных лидеров. Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет дипломатическую сдержанность и не опускается до резких выпадов в адрес зарубежных политиков.