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11 июля 2025 в 11:51

В Совфеде ответили на разочарование Трампа политикой России

Сенатор Джабаров: попытки Трампа напугать Россию обречены на провал

Фото: Социальные сети

Любые попытки президента США Дональда Трампа напугать Россию обречены на провал, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что РФ — самостоятельная держава и не зависит от симпатий иностранных лидеров.

Трамп — президент своей державы. У него такой экстравагантный характер, он любит эффекты. Мы не девушка, чтобы нами очаровывались или в нас разочаровывались. Мы самостоятельная держава, любовь американского президента нам не нужна. Пусть делает заявление. Он думает, что напугает Россию каким-то заявлением? На любое его заявление последует наше, которое будет не менее жестким, — пояснил Джабаров.

Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет дипломатическую сдержанность и не опускается до резких выпадов в адрес зарубежных политиков. Глава РФ Владимир Путин, по словам сенатора, всегда демонстрирует высокий уровень воспитанности и никогда не позволяет себе некорректных заявлений в отношении как Трампа, так и его предшественников.

Думаю, что наш президент — очень воспитанный, этичный, никогда не допустит резких высказываний в адрес Трампа, как раньше не допускал в адрес бывших президентов США Джо Байдена или Барака Обамы. Послушаем, что скажет. Санкциями пугать бесполезно, чем еще напугает? Блокировкой поставок нефти? Это нереально. Россия — один из главных экспортеров нефти в мире, его никто не послушает, — резюмировал Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что разочарован в России и в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление. Однако содержание этой речи американский лидер не раскрыл.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Трамп — психически нестабильный человек, поскольку намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента как секретное оружие против России. По его словам, глава Белого дома подталкивает Европу к конфликту с РФ, преследуя лишь собственные интересы.

США
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Джо Байден
Дональд Трамп
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Дмитрий Бугров
Д. Бугров
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