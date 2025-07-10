«Крыша поехала»: в ГД разнесли иллюзии Трампа о секретном оружии против РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп — психически нестабильный человек, поскольку намерен использовать министра финансов США Скотта Бессента как секретное оружие против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, американский лидер подталкивает Европу к конфликту с Россией, преследуя лишь собственные интересы.

У Трампа биполярка обыкновенная. Утром одно настроение, потом поссорится с женой — другое. Сумасшедший, а бред сумасшедшего принимать во внимание нужно людям со специальным образованием. Трамп всячески подталкивает Европу к войне с Россией, а сам пытается извлечь из всего какую-то выгоду. Как нью-йоркский риелтор, коим он и остался. Видимо, крыша поехала, возраст уже, нагрузки. Не может он управлять такой державой, как США, — высказался Колесник.

Он предположил, что в Соединенных Штатах появилась новая забава, которая заключается в назначении президентами психически больных людей. Депутат раскритиковал экономическую политику Трампа, отметив, что США под его руководством наносят ущерб мировой экономике. По его словам, глава Белого дома окончательно показал свое истинное лицо, пытаясь победить Россию «кнутом и пряником».

Трамп назначил министром финансов в США какого-то тухлого финансиста. В Соединенных Штатах ничего не умеют создавать, только гадить. У них сплошные китайские и европейские товары. И тут США нанесли мощный удар по Шри-Ланке — увеличили пошлины. Мне тяжело объяснить действия психически больного человека. Видимо, новая забава в США — назначать президентами психически больных людей, а потом их отстреливать. Психиатры с ними должны работать. Трамп развел половину России. Все говорили: «Вот, Трамп придет». Посмотрели? Показал он свое крысиное лицо. Он на крысу старую похож, скоро Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru) переплюнет. Тот хоть неваляшкой был, падал, с покойниками здоровался, а этот Россию собрался победить с кнутом и пряником, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что Трамп готов использовать Бессента как «секретное оружие» против России. По словам британских журналистов, американский лидер не смог навязать свою позицию Москве, поэтому решил прибегнуть к давлению на экономику РФ. Они отметили, что Трамп признал успехи в российской экономике, поэтому стал искать того, кто является компетентным в финансах и умеет заключать сделки.