Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 07:08

В Европе раскрыли, какое «секретное оружие» Трамп готов применить против РФ

Telegraph: Трамп готов использовать министра Бессента как оружие против России

Президент США Дональд Трамп готов использовать министра финансов Скотта Бессента как «секретное оружие» против России, сообщила британская газета Telegraph. В издании отметили, что американский лидер не смог навязать свою позицию Москве, поэтому решил прибегнуть к давлению на экономику РФ.

В отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он сам, — говорится в сообщении.

Газета добавила, что Трамп признал успехи в российской экономике, поэтому стал искать того, кто является компетентным в финансах и умеет заключать сделки. Журналисты указали, что таковым стал Бессент, не опасающийся рисков.

Ранее Трамп допустил возможность одобрения законопроекта о новых санкциях против России. Глава государства добавил, что внимательно следит за работой сенаторов и «очень решительно» рассматривает вариант поддержки инициативы, которая проходит обсуждение в конгрессе.

До этого американский лидер признал, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, несмотря на то что к стране применялись более жесткие санкции, чем к Ирану. Глава Белого дома также отметил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, ожидает новых ограничений.

США
Дональд Трамп
Скотт Бессент
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к тюрьме Тимур Иванов может стать банкротом
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Российские бойцы прикрывали собой мирных жителей при эвакуации из ДНР
В Европе раскрыли, какое «секретное оружие» Трамп готов применить против РФ
Экономист предсказал резкое снижение ключевой ставки уже в июле
Пускаю в ход свежие овощи — шакшука для бодрого утра
Российскому военному из Якутии присвоили почетное звание
Стало известно, как на Украине поступают с телами бойцов ВСУ
Врач раскрыла, чем опасно самолечение зубов
ФСБ рассекретила показания юного бандеровца о Волынской резне
Врач перечислила факторы, которые снизят риски пищевого отравления летом
БПЛА ВСУ сбили над Пензенской областью
Россиянам рассказали о новых трендах в туризме
Популярный американский блогер с огромной аудиторией хочет возглавить Х
Кабачковые рулетики с морковью и сыром: самая быстрая летняя закуска
Танк-монстр пошел на прорыв, войска наступают: успехи ВС РФ к утру 10 июля
В Госдуме раскрыли, кто имеет право на пособие для подготовки детей к школе
Захарова рассказала о возможной встрече Рубио и Лаврова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 июля
Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.