В Европе раскрыли, какое «секретное оружие» Трамп готов применить против РФ Telegraph: Трамп готов использовать министра Бессента как оружие против России

Президент США Дональд Трамп готов использовать министра финансов Скотта Бессента как «секретное оружие» против России, сообщила британская газета Telegraph. В издании отметили, что американский лидер не смог навязать свою позицию Москве, поэтому решил прибегнуть к давлению на экономику РФ.

В отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он сам, — говорится в сообщении.

Газета добавила, что Трамп признал успехи в российской экономике, поэтому стал искать того, кто является компетентным в финансах и умеет заключать сделки. Журналисты указали, что таковым стал Бессент, не опасающийся рисков.

Ранее Трамп допустил возможность одобрения законопроекта о новых санкциях против России. Глава государства добавил, что внимательно следит за работой сенаторов и «очень решительно» рассматривает вариант поддержки инициативы, которая проходит обсуждение в конгрессе.

До этого американский лидер признал, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, несмотря на то что к стране применялись более жесткие санкции, чем к Ирану. Глава Белого дома также отметил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, ожидает новых ограничений.