Трамп оценил, выдерживает ли Россия санкционное давление

России успешно удается справляться с санкционным давлением на нее, признал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета. Он также назвал профессионалом российского коллегу Владимира Путина. По словам Трампа, в ходе беседы, состоявшейся 3 июля, они много говорили о санкциях, передает ТАСС.

Мы много говорили о санкциях. Ему (Путину. — NEWS.ru) удавалось справляться с санкциями. Он понимает, что они могут последовать. Он профессионал, — признал американский лидер.

Трамп добавил, что Москва столкнулась с «довольно жесткими санкциями». Политик также утверждает, что проявлял к России большую жесткость, чем в отношении Ирана. При этом Путин, по словам хозяина Белого дома, «не в восторге» от возможности введения новых ограничений.

Ранее британское издание Spectator сообщило, что администрация Трампа разработала план быстрого завершения конфликта на Украине. По словам журналистов, главными элементами стратегии являются нормализация отношений с Москвой и давление на Киев угрозой прекращения военной помощи.