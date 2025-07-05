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05 июля 2025 в 04:12

Трампа заподозрили в желании облегчить победу России в СВО

Spectator: Трамп решил помочь России быстро победить Украину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация Дональда Трампа разработала план быстрого завершения конфликта на Украине, пишет британское издание Spectator. Ключевыми элементами стратегии являются нормализацию отношений с Москвой и давление на Киев угрозой прекращения военной помощи. Целью ставится скорейшее окончание противостояния.

Подход команды Трампа может привести к облегчению победы России, допустили журналисты. В качестве рычага влияния на украинское руководство рассматривается приостановка поставок оружия. Издание указывает на неудачу Киева в убеждении Трампа направить дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, несмотря на активные усилия президента Владимира Зеленского.

Отмечается также инцидент с частью вооружений, которые попали в Польшу, но были возвращены. Возможно, администрация нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России, заключили авторы статьи.

Ранее Трамп выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

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