Администрация Дональда Трампа разработала план быстрого завершения конфликта на Украине, пишет британское издание Spectator. Ключевыми элементами стратегии являются нормализацию отношений с Москвой и давление на Киев угрозой прекращения военной помощи. Целью ставится скорейшее окончание противостояния.
Подход команды Трампа может привести к облегчению победы России, допустили журналисты. В качестве рычага влияния на украинское руководство рассматривается приостановка поставок оружия. Издание указывает на неудачу Киева в убеждении Трампа направить дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, несмотря на активные усилия президента Владимира Зеленского.
Отмечается также инцидент с частью вооружений, которые попали в Польшу, но были возвращены. Возможно, администрация нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России, заключили авторы статьи.
Ранее Трамп выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.