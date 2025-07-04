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04 июля 2025 в 02:10

«Прогресса нет»: Трамп остался разочарован после разговора с Путиным

Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

Трамп охарактеризовал состоявшуюся беседу как довольно продолжительную, в ходе которой стороны обсудили широкий круг вопросов международной повестки, включая ситуацию вокруг Ирана. Однако центральной темой, вызвавшей его явную озабоченность, оставался украинский конфликт. Президент США не стал скрывать своего разочарования текущим положением дел в этом регионе. Он прямо признался, что не сумел достичь прогресса.

У нас состоялся разговор. <…> Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен, — указал Трамп.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине: Путин подчеркнул готовность российской стороны продолжать переговоры, сообщил Трампу о реализации стамбульских договоренностей. Конкретные шаги для третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались, однако Москва готова к нему.

Дональд Трамп
Украина
Россия
Владимир Путин
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