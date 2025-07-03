О чем говорили Путин и Трамп 3 июля: подробности, Украина, будет ли мир

О чем говорили Путин и Трамп 3 июля: подробности, Украина, будет ли мир

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 3 июля провели телефонный разговор. О чем говорили лидеры стран, удалось ли достичь согласия в украинском вопросе, приблизился ли мир?

О чем говорили Путин и Трамп 3 июля, что известно

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине: Путин подчеркнул готовность российской стороны продолжать переговоры, сообщил Трампу о реализации стамбульских договоренностей.

Как сообщил Ушаков, конкретные шаги для третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались, однако Москва готова к нему.

Трамп в свою очередь снова актуализировал необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

«Президент [Путин] также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», — отметил Ушаков.

Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул важность урегулирования сложных вопросов исключительно методами дипломатии. Также в ходе разговора президенты затронули развитие событий в Сирии. Стороны договорились продолжать контакты по этим вопросам по линии МИД, Минобороны стран и на высшем уровне.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedid/Global Look Press

Наладят ли Путин и Трамп отношения между Россией и США

Главы стран подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах, в частности в энергетике и космосе. Путин передал Трампу предложение об обмене фильмами, о котором шла речь на форуме АСИ.

«Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует», — отметил Ушаков.

Путин также поздравил Трампа с Днем независимости США, который отмечается 4 июля. Российский лидер отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

«С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость — это 250 лет назад, — а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад», — сказал дипломат.

Путин и Трамп общались почти час. Возможная личная встреча не обсуждалась. Ушаков охарактеризовал телефонный разговор как «откровенный, деловой и конкретный».

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