Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей на Украине

Путин заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей на Украине

Президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что Москва будет добиваться устранения первопричин украинского кризиса, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, переданным ТАСС, Путин добавил, что Москва не отступится от своих целей.

Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится, — сказал дипломат.

Также сообщалось, что Путин в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с национальным праздником — Днем независимости США, который отмечается 4 июля. Как заявил Ушаков, Путин отметил значительный вклад России в становление американской государственности.

До этого Путин пошутил, что не может заставлять ждать телефонного разговора Трампа. На пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» он рассказал, что вскоре созвонится с американским лидером.