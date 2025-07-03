«Неловко»: Путин одной шуткой описал переговоры с Трампом

«Неловко»: Путин одной шуткой описал переговоры с Трампом Путин пошутил, что не может заставить Трампа ждать телефонного звонка

Президент России Владимир Путин пошутил, что не может заставлять ждать телефонного разговора американского коллегу Дональда Трампа. На пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» он рассказал, что вскоре созвонится с американским лидером.

Неловко заставлять себя ждать, обидится еще, — пошутил о беседе с Трампом Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что новые российские бренды охватывают самые разные отрасли, включая сферу высоких технологий. Многие продукты появляются на базе оригинальных отечественных разработок. Такое развитие глава государства счел очень важным.

Президент также рассказал, что России предстоит запустить новый этап технологического развития. Он должен в полной мере стать «новым временем» для страны.

Кроме того, российский лидер подчеркнул: РФ всегда приветствует переезжающих иностранных граждан, разделяющих ее традиционные ценности и желающих работать на благо страны. По его словам, особо ценными кадрами являются люди с хорошим образованием и хорошей подготовкой.