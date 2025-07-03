Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 16:38

Путин рассказал, каким иностранцам рады в России

Путин: Россия приветствует переезжающих в страну иностранцев с образованием

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия всегда приветствует переезжающих иностранных граждан, разделяющих ее традиционные ценности и желающих работать на благо РФ и своих собственных стран, заявил президент Владимир Путин. По его словам, особо ценными кадрами являются люди с хорошим образованием и хорошей подготовкой.

Прежде всего, конечно, мы приветствуем тех людей, которые приезжают к нам и с хорошим образованием, и с хорошей подготовкой, и с желанием работать здесь, жить здесь и воспитывать своих детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи, — сообщил Путин.

Президент напомнил, что в прошлом году на этой площадке прозвучало предложение оказать содействие в переезде в Россию иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности и хотят работать на благо как нашей страны, так и для себя. При этом он отметил, что это «маленькая толика» в общей работе и по развитию страны, и по решению кадрового вопроса.

Ранее стало известно, что мигранты заняли баню в Москве и не пускали туда русских посетителей. Полиция провела в заведении рейд, задержала и увезла в участок 40 человек. Как оказалось, заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который решил оказывать банные услуги только своим соотечественникам.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что в некоторых российских регионах могут появиться устойчивые замкнутые мигрантские анклавы, где зачастую имеются большие проблемы с соблюдением законодательства РФ. По его словам, в таких местах значительно повышается уровень социальной напряженности, а иностранцы, пребывающие в РФ без законных оснований, представляют наибольшую угрозу.

Владимир Путин
Россия
иностранцы
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.