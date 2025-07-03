Путин рассказал, каким иностранцам рады в России

Россия всегда приветствует переезжающих иностранных граждан, разделяющих ее традиционные ценности и желающих работать на благо РФ и своих собственных стран, заявил президент Владимир Путин. По его словам, особо ценными кадрами являются люди с хорошим образованием и хорошей подготовкой.

Прежде всего, конечно, мы приветствуем тех людей, которые приезжают к нам и с хорошим образованием, и с хорошей подготовкой, и с желанием работать здесь, жить здесь и воспитывать своих детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи, — сообщил Путин.

Президент напомнил, что в прошлом году на этой площадке прозвучало предложение оказать содействие в переезде в Россию иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности и хотят работать на благо как нашей страны, так и для себя. При этом он отметил, что это «маленькая толика» в общей работе и по развитию страны, и по решению кадрового вопроса.

Ранее стало известно, что мигранты заняли баню в Москве и не пускали туда русских посетителей. Полиция провела в заведении рейд, задержала и увезла в участок 40 человек. Как оказалось, заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который решил оказывать банные услуги только своим соотечественникам.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что в некоторых российских регионах могут появиться устойчивые замкнутые мигрантские анклавы, где зачастую имеются большие проблемы с соблюдением законодательства РФ. По его словам, в таких местах значительно повышается уровень социальной напряженности, а иностранцы, пребывающие в РФ без законных оснований, представляют наибольшую угрозу.