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03 июля 2025 в 16:47

«Это высокие технологии»: Путин указал на одну деталь в развитии брендов РФ

Путин: новые российские бренды охватывают и сферу высоких технологий

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Новые российские бренды, которые в настоящее время активно появляются в стране, затрагивают самые разные отрасли, речь идет и о сфере высоких технологий, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». По словам лидера, которые приводит ТАСС, многие продукты создаются на основе оригинальных отечественных разработок. Такое развитие событий глава российского государства счел очень важным.

Я сейчас посмотрел на выставке, это и продукты питания, и одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта. И что очень важно: что это уже не обратный инжиниринг, — объяснил президент.

До этого Путин заявил, что Россия всегда приветствует переезжающих иностранных граждан, разделяющих ее традиционные ценности и желающих работать на благо РФ и своих собственных стран. По его словам, особо ценными кадрами являются люди с хорошим образованием и с хорошей подготовкой.

Ранее сообщалось, что правительство РФ должно рассмотреть предложения российского бизнеса по условиям возвращения иностранных компаний в страну. Такое поручение Путин дал после встречи с представителями «Деловой России».

Владимир Путин
бренды
искусственный интеллект
технологии
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