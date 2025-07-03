Путин предупредил россиян о колоссальном шаге вперед

России предстоит запустить новый этап технологического развития, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». По его словам, этот этап должен в полной мере стать «новым временем» для страны.

Именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически — запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России, — подчеркнул глава государства.

Также Путин обратил внимание, что смыслом научных достижений является улучшение качества жизни людей. По мнению главы государства, особенно это важно в контексте поддержки семей с детьми.

До этого российский президент заявил, что технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности. По словам Путина, экономика страны в настоящее время не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной.