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03 июля 2025 в 16:23

Путин раскрыл главную цель научных достижений

Путин: смысл научных достижений заключается в улучшении качества жизни людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смыслом научных достижений является улучшение качества жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». По его словам, особенно это важно в контексте поддержки семей с детьми.

Главный смысл создания научных, инженерных достижений, всех специальных экологических инициатив — это прежде всего повышение качества жизни граждан, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил о запуске нового этапа технологического развития России. Глава государства отметил, что он станет «новым временем» для страны. В сложном и противоречивом мире, убежден лидер, необходимо сохранять традиции и идентичность.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в страховой стаж для многодетных граждан будут засчитывать период ухода за каждым ребенком. Он подчеркнул, что никаких ограничений в этом вопросе не предполагается.

1 июля российский премьер заявил, что с 2026 года в России введут ежегодную выплату для работающих родителей, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов по региону. По его словам, она будет положена семьям с двумя и более детьми.

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