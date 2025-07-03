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03 июля 2025 в 16:14

Путин назвал важнейшее условие для существования России

Путин: сохранение идентичности является важнейшим условием существования России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Сохранение идентичности является важнейшим условием существования России, заявил президент Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава государства указал, что сохранение идентичности является важнейшим условием развития и существования страны в противоречивом мире.

Формируя успешное технологическое настоящее, будущее, конечно, нам с вами важно обязательно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом. То есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что креативные люди смогут сделать модным трендом развития России большую семью. Глава государства отметил, что очень хочет попросить об этом.

Во вторник, 1 июля, Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость российского интернета. По мнению главы государства, стабильность Рунета необходима в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера Max. Сроком предоставления доклада правительства о выполнении задачи обозначено 1 сентября 2025 года.

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