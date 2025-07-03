Путин назвал важнейшее условие для существования России

Сохранение идентичности является важнейшим условием существования России, заявил президент Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Глава государства указал, что сохранение идентичности является важнейшим условием развития и существования страны в противоречивом мире.

Формируя успешное технологическое настоящее, будущее, конечно, нам с вами важно обязательно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом. То есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что креативные люди смогут сделать модным трендом развития России большую семью. Глава государства отметил, что очень хочет попросить об этом.

Во вторник, 1 июля, Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость российского интернета. По мнению главы государства, стабильность Рунета необходима в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера Max. Сроком предоставления доклада правительства о выполнении задачи обозначено 1 сентября 2025 года.