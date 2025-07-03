Путин предрек появление в России тренда на большую семью Путин: креативные люди смогут сделать большую семью модным трендом в России

Креативные люди смогут сделать большую семью модным трендом в России, заявил президент Владимир Путин. Он обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» и попросил приложить к этому все усилия.

Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить, — сказал Путин.

Ранее детский омбудсмен Львова-Белова заявила, что к 2050 году критерии многодетности в России могут измениться. По ее мнению, статус многодетной должна получать семья с четырьмя или пятью детьми, вместо нынешних трех.

Львова-Белова пояснила, что с тремя детьми семья сохраняет бытовую мобильность, размещая детей в одну машину и за большой обеденный стол. Однако четвертый и последующие дети требуют принципиально иного уровня организации жизни.

До этого депутат Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуму планируют внести законопроект, который закрепит право многодетных семей на два бесплатных парковочных места. Сейчас такая льгота действует лишь в 37 регионах, но при одобрении проекта она станет федеральной.