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03 июля 2025 в 15:03

«Без ограничения»: Мишустин озвучил важную новость для многодетных

Мишустин: в страховой стаж многодетных войдет период ухода за каждым ребенком

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В страховой стаж для многодетных граждан будут засчитывать период ухода за каждым ребенком, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких ограничений в этом вопросе не предполагается.

В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения, — сказал глава российского кабмина.

Ранее Мишустин сообщил, что с 2026 года в России введут ежегодную выплату для работающих родителей, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов по региону. По его словам, она будет положена семьям с двумя и более детьми.

До этого премьер заявил, что российские власти выделили 1,8 трлн рублей на выплаты единых пособий нуждающимся семьям в 2025 году. По его словам, эти средства были направлены из бюджетов на всех государственных уровнях.

Как выявило исследование ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн», большинство жителей России (45%) видят идеальную семью с двумя детьми. Основными факторами, влияющими на решение о рождении ребенка, респонденты назвали материальное благосостояние семьи (79%) и общую экономическую ситуацию в стране (39%).

Михаил Мишустин
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