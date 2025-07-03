«Без ограничения»: Мишустин озвучил важную новость для многодетных

В страховой стаж для многодетных граждан будут засчитывать период ухода за каждым ребенком, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких ограничений в этом вопросе не предполагается.

В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения, — сказал глава российского кабмина.

Ранее Мишустин сообщил, что с 2026 года в России введут ежегодную выплату для работающих родителей, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов по региону. По его словам, она будет положена семьям с двумя и более детьми.

До этого премьер заявил, что российские власти выделили 1,8 трлн рублей на выплаты единых пособий нуждающимся семьям в 2025 году. По его словам, эти средства были направлены из бюджетов на всех государственных уровнях.

Как выявило исследование ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн», большинство жителей России (45%) видят идеальную семью с двумя детьми. Основными факторами, влияющими на решение о рождении ребенка, респонденты назвали материальное благосостояние семьи (79%) и общую экономическую ситуацию в стране (39%).