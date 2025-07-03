Экс-мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве: что известно, детали

Экс-мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве: что известно, детали

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города. Какие известны детали, где произошел взрыв?

Что известно о смерти Пилавова в Луганске

Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске 3 июля примерно в 11:52 мск. В правительстве ЛНР сообщили, что один человек погиб, еще трое пострадали.

«К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске», — сообщили в оперативных службах региона.

По предварительным данным, в Луганске сработало самодельное взрывное устройство, которое оставили на крыльце здания, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

«Когда Манолис Пилавов проходил рядом, произошел подрыв устройства, сделанный дистанционно. Экс-чиновник погиб, еще трое пострадали», — отметил источник.

Взрыв произошел недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной операции «Поток», которая была проведена в рамках освобождения Курской области.

Чем Пилавов занимался в Луганске

Манолис Пилавов руководил Луганском с августа 2014 года, когда город покинул Сергей Кравченко, на тот момент занимавший пост городского головы. В декабре 2014-го власти ЛНР назначили Пилавова главой администрации Луганска.

Пилавов активно участвовал в поддержании и восстановлении городского хозяйства, координировал работу коммунальных служб и инфраструктуры в условиях боевых действий.

Манолис Пилавов Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В 2023 году заместитель Пилавова Яна Пащенко была назначена временно исполняющей обязанности главы администрации.

Ранее Пилавов занимал различные должности в органах местного самоуправления Луганска и Каменнобродского района, был первым заместителем городского головы Луганска с 2006 года, а также президентом Федерации футбола города Луганска (2009).

Указом президента России Владимира Путина Пилавов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2023 году.

Были ли еще подобные случаи

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли 16 сентября 2022 года при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске. Взрыв произошел в кабинете Горенко. Инцидент квалифицировали как террористический акт.

В ноябре 2023 года в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции полковник Михаил Филипоненко. Луганский информационный центр тогда уточнил со ссылкой на сына Филипоненко, что в машине депутата сработало взрывное устройство. До этого на депутата было организовано еще одно покушение: в феврале 2022 года его машину взорвали у представительства ЛНР в СЦКК, которое он тогда возглавлял. Филипоненко уцелел, но пострадал его водитель.

В феврале 2017 года в результате взрыва автомобиля в Луганске погиб начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

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