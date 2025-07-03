Владелец иномарки сообщил о бомбе под днищем машины В Москве экстренные службы проверяют сообщения о бомбе под машиной

В Москве экстренные службы обследуют автомобиль Toyota из-за сообщения о возможном взрывном устройстве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, транспортное средство было припарковано на стоянке.

Владелец машины заявил, что обнаружил под днищем подозрительный предмет. Полиция оцепила территорию, а всех людей со стоянки оперативно эвакуировали. Других подробностей пока не появилось.

Ранее в центре Москвы взорвалась машина в Старопименовском переулке. По словам очевидцев, раздалось несколько взрывов. В результате начавшегося пожара сгорели минимум два автомобиля. Инцидент произошел в среду, 2 июля.

Стало известно, что внутри машины, которая загорелась в центре столицы, находился 80-летний ветеран КГБ. Автомобиль принадлежал его дочери. Родственница вытащила отца из машины и спасла ему жизнь.

Оказалось, что дочь ветерана КГБ сама в прошлом работала в спецслужбах. Выяснилось, что в июне она ремонтировала автомобиль, а также заменила сигнализацию и заправку кондиционера.