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02 июля 2025 в 18:07

Назван спаситель находившегося в загоревшейся машине ветерана

Дочь ветерана КГБ спасла отца из загоревшейся в Москве машины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дочь спасла находившегося внутри загоревшейся машины в центре Москвы ветерана, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, она работала в спецслужбах.

В центре Москвы загорелся автомобиль, в котором находился 80-летний ветеран КГБ СССР. Инцидент произошел в Старопименовском переулке в среду, 2 июля. Дочь пенсионера, являющаяся владелицей машины, оперативно вытащила отца из салона. Она уточнила, что в июне проводила ремонт автомобиля, включая замену сигнализации и заправку кондиционера.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве машины в центре столицы. Оказалось, что в результате начавшегося пожара сгорели минимум два автомобиля. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Больше всего пострадал капот одного из автомобилей.

С места пожара в центре Москвы появились кадры. На снимках видны последствия инцидента, в котором одна машина полностью была уничтожена, а вторая серьезно пострадала. Согласно представленным кадрам, в результате происшествия обгорели Nissan Qashqai и Ford Explorer.

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