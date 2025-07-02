Назван спаситель находившегося в загоревшейся машине ветерана Дочь ветерана КГБ спасла отца из загоревшейся в Москве машины

Дочь спасла находившегося внутри загоревшейся машины в центре Москвы ветерана, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, она работала в спецслужбах.

В центре Москвы загорелся автомобиль, в котором находился 80-летний ветеран КГБ СССР. Инцидент произошел в Старопименовском переулке в среду, 2 июля. Дочь пенсионера, являющаяся владелицей машины, оперативно вытащила отца из салона. Она уточнила, что в июне проводила ремонт автомобиля, включая замену сигнализации и заправку кондиционера.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве машины в центре столицы. Оказалось, что в результате начавшегося пожара сгорели минимум два автомобиля. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Больше всего пострадал капот одного из автомобилей.

С места пожара в центре Москвы появились кадры. На снимках видны последствия инцидента, в котором одна машина полностью была уничтожена, а вторая серьезно пострадала. Согласно представленным кадрам, в результате происшествия обгорели Nissan Qashqai и Ford Explorer.