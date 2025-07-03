Удар по Ельцу, бомбы-шоколадки, теракт в Петербурге: ВСУ атакуют РФ 3 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Липецкой области пенсионерка стала жертвой падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Саперы продолжают работы по разминированию Курской области и находят взрывчатку в игрушках и шоколаде. В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, которая пыталась устроить теракт против сотрудника оборонного предприятия. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Почти 70 дронов ВСУ сбили за ночь над Россией

В ночь на 3 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 69 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями — 27 и 22 соответственно. Средства ПВО ликвидировали еще 10 летательных аппаратов над Липецкой областью, восемь — над Курской. Кроме того, две воздушные цели сбиты над Крымом.

В Липецкой области обломки ВСУ убили пенсионерку

Обломки беспилотников ВСУ, сбитых над Липецкой областью, упали на частный жилой дом в пригороде областного центра, заявил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, есть жертвы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Под огнем противника также оказался город Елец, добавил Артамонов. Обломки БПЛА упали на парковке местного предприятия, вспыхнул пожар. Работники близлежащих цехов были эвакуированы.

Хинштейн оценил последствия атак ВСУ на Курскую область

Утром 3 июля украинские войска обстреляли Рыльск в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, обошлось без пострадавших, ряд жилых домов получили повреждения. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«Повреждены два частных дома по улицам Иркутская и Болотникова: выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозпостройки. Перебита линия интернета», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

В Курской области саперы обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ

Саперы ВС РФ обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ в Курской области. В регионе было разминировано более 55 тысяч гектаров.

«По-прежнему [очищаем] населенные пункты, поля, дороги и все остальное. Мест, где проверять, еще много», — сказал командир инженерно-саперного взвода с позывным База.

По его словам, солдаты ВСУ при отступлении минировали дома местных жителей и прятали взрывчатку в бытовых предметах. Мужчина добавил, что снаряды обнаруживали в игрушках и даже в шоколаде.

Петербурженку заподозрили в подготовке теракта против сотрудника оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге силовики задержали 23-летнюю местную жительницу по подозрению в подготовке теракта по заданию украинской стороны, сообщили в Федеральной службе безопасности России. По данным спецслужбы, женщина планировала совершить нападение на сотрудника оборонного предприятия. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она закладывала самодельное взрывное устройство под его машину.

Сотрудники ФСБ задержали девушку в момент преступления. Петербурженка рассказала, что ее попросили проследить за машиной и пообещали деньги.

«ФСБ пресечена деятельность гражданки России 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ведомстве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гладков назвал число пострадавших при ударах ВСУ по Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 28 населенных пунктов, применив артиллерию и 77 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены пять многоквартирных и семь частных домов, оборудование на одном из предприятий, три легковых и четыре грузовых автомобиля.

По словам губернатора, вблизи села Чайки пострадали два человека в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Еще один мужчина получил ранения в Шебекино при обстреле противника. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

В ДНР оценили последствия ударов ВСУ

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 18 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 36 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших, жертвах и повреждениях инфраструктуры не поступало.

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