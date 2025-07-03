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03 июля 2025 в 09:54

Россиянку задержали за подготовку теракта по заданию Киева

ФСБ: в Петербурге задержали готовившую теракт по заданию Киева девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге задержана 23-летняя девушка, которую подозревают в подготовке теракта по заданию украинской стороны, сообщили в Федеральной службе безопасности России. По данным ФСБ, целью был сотрудник оборонного предприятия.

ФСБ пресечена деятельность гражданки России 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб, — уточнили в ФСБ.

По данным службы, девушка в июне 2024 года через мессенджеры WhatsApp и Telegram установила контакт с представителем украинской спецслужбы и изъявила готовность к диверсионно-террористической деятельности. Взамен она просила содействия в выезде из России и получении гражданства одной из стран ЕС.

По заданию куратора россиянка оставляла проукраинские надписи в общественных местах Московского региона. Кроме того, девушка попыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. В апреле подозреваемая выехала в Петербург, где наблюдала за сотрудником оборонного предприятия, чтобы в дальнейшем подорвать его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства. Россиянку задержали в момент закладки СВУ.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 44-летнего жителя Симферопольского района Крыма, который собирал данные для СБУ. Мужчина разведывал информацию о расположении воинских частей региона.

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