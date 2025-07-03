В Курской области обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ

В Курской области обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ

Саперы ВС России обезвредили более 500 тысяч снарядов ВСУ в Курской области, сообщила газета «Известия». Отмечается, что в регионе разминировано более 55 тысяч гектаров территории. По словам командира инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База, в области остается еще много мест для проверки на наличие мин.

По-прежнему [очищаем] населенные пункты, поля, дороги и все остальное. Мест, где проверять, еще много, — сказал военный с позывным База.

Он рассказал, что ВСУ при отступлении минировали дома местных жителей и прятали взрывчатку в бытовых предметах. Мужчина добавил, что снаряды обнаруживали в игрушках и даже в шоколаде.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что серия противотанковых мин иностранного производства обнаружена в приграничных районах Курской области. По данным источника, речь идет о минах PT Mi-U, произведенных чешской компанией STV Group.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о проведении масштабных работ по разминированию приграничных территорий региона. Он отметил, что саперы работают в 16 населенных пунктах региона.