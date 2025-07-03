Террористка заложила бомбу под машину и попала на видео В Сети появилось видео, как петербурженка закладывает бомбу под машину

В Сети появилось видео, как готовившая теракт в Петербурге 23-летняя девушка закладывает бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, передает РИА Новости. На кадрах, обнародованных ФСБ, видно, как она осторожно подходит к парковке с автомобилями, в руках у нее находятся два пакета, через некоторое время она кладет под низ одной машины какой-то предмет небольшого размера.

Также на кадры попало задержание девушки и ее ответы на вопросы силовиков. В частности, ее задержали в момент закладки самодельного взрывного устройства. По словам петербурженки, ее попросили проследить за указанной машиной и пообещали за это деньги.

До этого стало известно, что в Петербурге задержана 23-летняя девушка, которую подозревают в подготовке теракта по заданию украинской стороны. По информации ФСБ, она в июне прошлого года через мессенджеры WhatsApp и Telegram установила контакт с представителем украинской спецслужбы и изъявила готовность в диверсионно-террористической деятельности. За устройство теракта петербурженка попросила содействия в выезде из России и получении гражданства одной из стран Европейского союза.