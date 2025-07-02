Составлен список российских звезд, которые сейчас находятся в зоне СВО

Замминистра культуры РФ Сергей Першин в интервью «Интерфаксу» заявил, что в зоне СВО сейчас находятся более трех тысяч деятелей культуры и около семи тысяч их родственников. Кто из российских артистов находится на фронте и как они туда попали?

Кто из артистов ушел добровольцем

Звезда сериалов «След» и «Проклятый рай» Георгий Тесля-Герасимов уже три года служит в зоне СВО и пишет стихи. На гражданку 47-летний актер пока не собирается. Говорит, если вернется, то с победой. В интервью Первому Республиканскому каналу ДНР Тесля-Герасимов признался: близкий друг недавно погиб под обстрелами, поэтому он продолжает его дело.

«Тяжело, а что сделаешь. Идем дальше, живем дальше. И мы, и страна наша, Россия», — грустно пояснил актер.

Отправился добровольцем в Донбасс и актер Эдуард Захарук, снимавшийся в сериале «Смерш». Молодой человек взял себе позывной Артист и теперь командует боевой машиной, участвует в штурмах. По словам артиста, взять в руки оружие его заставило желание защитить от налетов родной Ростов-на-Дону.

Захарук не скрывает, что оставил «за ленточкой» молодую супругу и маму, которые сильно за него переживают. Актер добавил, что коллеги часто забывают, что он находится на фронте, и до сих пор присылают ему приглашения на мероприятия.

«Самые страшные дни на передовой — это когда теряешь друзей. За два года вы становитесь чуть больше, чем просто коллегами. Вы становитесь маленькой семьей. С кем-то ты делишь одну ложку, одну вилку и периодически один спальный мешок», — сказал Захарук в разговоре с Daily Storm.

Также с конца 2022-го по решению Минобороны были созданы две постоянные фронтовые творческие бригады, куда в числе прочих артистов вступили скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин, солист «Новой оперы» Александр Тюпа, жонглер Росгосцирка Федор Митрохин, актер театра «Современник» Евгений Павлов и другие звезды.

Андрей Решетин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Кто из артистов ездит на передовую

Постоянно поддерживает наших бойцов на фронте лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Музыкант собирает гуманитарные грузы, выступает с концертами в госпиталях и в зоне боевых действий.

Выступают перед бойцами и заслуженные артисты РФ Александр Маршал и Ольга Кормухина, актер Иван Охлобыстин и певица Юлия Чичерина. Также ездят на передовую с гуманитарными миссиями звезда «Глухаря» Виктория Тарасова, телеведущая Юлия Барановская, певец Николай Басков и певица Юта (настоящее имя — Анна Осипова).

Чьи родственники отправились на СВО

В 2022 году добровольцем на фронт уехал брат российского актера Антона Шагина, известного по ролям в фильмах «Стиляги» и «Конек-горбунок». Как рассказал артист в программе «Жизнь и судьба», молодой человек дважды был ранен, но все равно возвращался в строй.

Находится на передовой и сын актрисы Яны Поплавской Клим, он работает режиссером-документалистом телеканала Russia Today. В Москве мужчину ждут жена и двое маленьких детей, а также знаменитая мама, которая не скрывает, что гордится сыном.

Служит на фронте в Запорожской области и бывший муж олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой, фигурист Владислав Тарасенко. Молодой человек подпал под частичную мобилизацию осенью 2022 года, оставив дома жену с маленьким ребенком. В июне 2024 года Липницкая развелась с Тарасенко и вышла замуж за хореографа Дмитрия Михайлова, от которого родила сына.

Сослан Фидаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто из артистов вернулся с фронта

44-летний исполнитель роли Пиночета в фильме «9 рота» Сослан Фидаров вступил в добровольческую бригаду и уехал в зону СВО в 2022 году. В 2023 году бывший коллега актера Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил о его смерти. Позже в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия» Фидаров обвинил Смольянинова в распространении ложной информации. В октябре 2023 года актера назначили министром культуры Северной Осетии.

Актер Павел Устинов, сыгравший в картинах «Притяжение» и «Лед-2», тоже вернулся с фронта героем, получив тяжелое ранение руки, когда заряжал гранатомет. Мужчина подпал под мобилизацию в октябре 2022 года. Был ранен и звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев, находившийся в зоне спецоперации с 2023 года. В апреле 2024 года он опубликовал снимок из госпиталя с повязкой на глазу, но что именно случилось, не пояснил.

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