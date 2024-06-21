Путин, скандал на Первом канале, уход со сцены: как живет Михаил Мамаев

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Михаил Мамаев

Актер Михаил Мамаев прославился ролью князя Оленева-младшего в фильме «Виват, гардемарины!» После начала спецоперации он уехал в зону боевых действий. Где сейчас находится артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен актер Михаил Мамаев

Михаил Мамаев родился 13 февраля 1966 года в Москве, окончил факультет международной журналистики МГИМО. В 1988 году познакомился с режиссером Светланой Дружининой, которая пригласила его на одну из главных ролей в новом фильме о гардемаринах. После съемок поступил в ГИТИС, служил в Театре имени М. Н. Ермоловой.

Михаил Мамаев также играл в картинах «Караван смерти», «Тайны дворцовых переворотов», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Чемпион» и принимал участие в голливудских проектах — снимался в США в лентах «Дневники Красной Туфельки» и «Маркиз де Сад». В разные годы артист участвовал в шоу «Фактор страха» и программе «Танцы со звездами».

Что известно о личной жизни Михаила Мамаева

Михаилу Мамаеву приписывали роман с певицей Кристиной Орбакайте, с которой он вместе снимался в картине «Виват, гардемарины!», а также актрисой Еленой Кориковой, однако он опровергал отношения с ними.

В 2012 году Мамаев принял участие в программе «Давай поженимся!» на Первом канале. В эфире он выбрал одну из трех участниц на роль своей потенциальной невесты, но после съемок их отношения не получили продолжения. На настоящий момент актер холост.

Фото: Yulia Kapishnikova/Global Look Press Михаил Мамаев

Что Михаил Мамаев делал в зоне СВО

В конце 2022 года актер уехал в зону спецоперации в качестве военного корреспондента. Артист рассказал в интервью NEWS.ru, что за месяцы нахождения на фронте ему приходилось стрелять. Также он попал под обстрел в районе Кременной, однако героем он себя не ощущает.

«Первая и главная мысль, начиная с 24 февраля 2022 года: чем я могу помочь, какие мои навыки и умения могли бы пригодиться. Я так воспитан, считаю, что в сложные для Родины времена это даже не обязанность, а честь — послужить своему отечеству. Ничего в этом героического нет», — объяснил Мамаев.

Как Мамаев относится к покинувшим Россию артистам

Мамаев признался, что среди уехавших из России артистов есть и его знакомые. Актер считает, что относиться к этой категории людей нужно в рамках существующего российского законодательства и выяснять, уклонялись ли они от мобилизации и как отзывались об армии.

«Среди уехавших есть друзья или хорошие знакомые. Но я постараюсь абстрагироваться и скажу так: что после Донбасса эти люди [уехавшие из страны] вызывают у меня брезгливость. Это слово, продуманное мной. Уехали они осознанно или просто испугались, виноваты или не виноваты — для меня не имеет значения. Каждый делает свой выбор. Видимо, их так воспитали. Переубедить нам друг друга никогда не удастся», — пояснил Мамаев.

Почему Мамаева не пустили на Первый канал после зоны СВО

В конце ноября 2023 года Михаил Мамаев приехал из зоны спецоперации для записи передачи «Привет, Андрей!», в ходе которой планировал поздравить зрителей с грядущим сочельником.

Однако артиста не пустили на шоу. Он был в форме, одним из элементов которой является бейсболка с флагом России. Члены съемочной группы программы, в том числе режиссер, попросили актера снять головной убор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Мамаев

После скандала Мамаев предположил в своем Telegram-канале, что создатели подобных шоу избегают темы СВО. По его словам, продюсеров не смущают гости в «одежде со стразами», однако у них другое отношение к тем, у кого «флаг России под козырьком».

Чем сейчас занимается Мамаев

Михаил Мамаев совмещает поездки в зону СВО с общественной деятельностью, направленной на помощь российским военным. По словам актера, о возвращении на сцену или съемки он готов подумать только после окончания спецоперации.

«Честно говоря, сейчас не могу представить себя выходящим на сцену в чужом костюме, играющим чужую роль, тем более, например, в комедии», — уточнил артист.

В 2024 году в период выборов президента Мамаев был доверенным лицом Владимира Путина.

«За последние десятилетия у нас в стране впервые есть общенациональный лидер, за которым идет страна. С ним не страшно ничего», — говорил актер.

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