Уход из театра, слова о Путине и СВО, звание: где сейчас Роман Мадянов

Фото: «Нон-Стоп Продакшн»/РИА Новости

Актер Роман Мадянов на съемках фильма режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан»

Заслуженный артист России Роман Мадянов прославился ролями в сериалах «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Солдаты». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Роман Мадянов

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. После окончания ГИТИСа был принят на службу в Московский театр имени Владимира Маяковского.

Дебют артиста в кино состоялся в возрасте 11 лет. Он снялся в главной роли Гекльберри Финна в картине «Совсем пропащий». Мадянов стал активно сниматься в кино в 1989 году, после того как режиссер Леонид Гайдай пригласил его на роль бандита-кооператора Виктора в комедию «Частный детектив, или Операция „Кооперация“».

С начала 2000-х годов актер часто появлялся в телесериалах. Он играл в картинах «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Участок», «Дети Арбата» и «Солдаты». В 2007 году Роман Мадянов был признан лучшим актером на кинофестивале «Золотой орел» за роль декана в драме Никиты Михалкова «12».

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актер Роман Мадянов награжден премией «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (фильм «Дикое поле)

Что известно о личной жизни Романа Мадянова

Актер состоит в браке с 1992 года. Со своей супругой Натальей он познакомился в Театре имени Маяковского, где она работала осветителем. В 1993 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца Романом. Наследник окончил музыкальную школу, стал телеоператором. Артист имеет квартиру в Москве, которую получил благодаря работе в театре, однако несколько лет назад вместе с женой перебрался в Подмосковье.

«Свежий воздух, все мои домашние животные тоже здесь. Переехал, потому что в Москве невозможно находиться, я просто заболеваю в этих бетонных коробках. Когда-то я, конечно, жил в Москве — в Новогиреево. Хороший угол, инфраструктура, Кусково рядом», — рассказал он.

Что Роман Мадянов говорил об СВО

Роман Мадянов после начала спецоперации сообщил, что его семья отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. По словам артиста, он также готов выступить в составе агитбригад в зоне СВО.

«Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», — отметил он.

Мадянов уточнил, что не может понять и принять отъезд из страны российских артистов. Он называет их предателями своих дедов.

«Я просто сожалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим теперь жить. И как они с этим будут жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя», — заявил актер.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Роман Мадянов

Чем сейчас занимается Мадянов

В феврале 2023 года Мадянов уволился из Театра Маяковского, где служил на протяжении 20 лет. Актер заявил, что не хочет оставаться в труппе и ждать, «когда можно будет отправить документы на получение звания». Но он продолжил выходить на сцену в качестве приглашенного артиста.

В июне коллега Мадянова Павел Трубинер сообщил, что артист отменил все спектакли до конца лета по причине болезни. Однако точный диагноз не уточнялся.

В 2024 году с актером на экраны должны выйти около 10 фильмов и сериалов, в том числе 12-й сезон «Склифосовского», «Исправление и наказание — 2», «Куколка», «Битва пап» и другие. Также Мадянов появится в главной роли в картинах «Любовь Советского Союза» и «Детокс».

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