Мертвая мать в лесу и чайник с деньгами: дикие ЧП за день

Мертвая мать в лесу и чайник с деньгами: дикие ЧП за день

На Урале нашли труп пропавшей весной матери двоих детей, в Санкт-Петербурге мигрант тряс гениталиями перед школьницами, в Нижнем Новгороде девушка передала мошенникам 5 млн рублей — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Пропавшая девушка найдена мертвой в лесу

В Качканаре Свердловской области завершили поиски пропавшей в мае матери двоих детей Ирины Ярославцевой. Изувеченное тело 26-летней девушки нашли в лесу 2 июля случайно. Близкие рассказывали, что перед исчезновением девушка поссорилась с сожителем Сергеем. До этого она несколько дней не выходила из дома после драки с избранником.

«Изуродованное тело обнаружили в лесу. Ее нашел охотник случайно. На теле были физические увечья, всё очень страшно. Пока нам сказали только, что это насильственная смерть, причину уже на экспертизе будут устанавливать», — рассказала подруга девушки.

Девушка уточняет, что подозрения сразу пали на сожителя Ирины. После исчезновения девушки он ушел в запой. При этом его проверяли на детекторе лжи, но данных об этом исследовании нет. Где он находится сейчас, неизвестно.

Мигрант показал гениталии детям

В Санкт-Петербурге задержали 63-летнего уроженца Таджикистана, подозреваемого в развратных действиях по отношению к детям. 28 июня днем на детской площадке возле дома на Озерковой улице пожилой мужчина оголил перед двумя девятилетними девочками свои гениталии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчину задержали днем 2 июля около дома № 103 на проспекте Ветеранов в Петергофе. Подозреваемый передан в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в 2023 году по решению Гатчинского суда мигрант был выселен из жилого помещения с другими соотечественниками.

Девушка отдала мошенникам чайник с деньгами

Жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 5 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками «Госуслуг» и банка. Часть сбережений 25-летняя девушка передала курьеру в чайнике, оформив доставку по указанному аферистами адресу.

Девушке позвонили и убедили оформить кредиты для отмены сомнительной операции. В результате нижегородка взяла в банке более 2,7 млн рублей и вместе с личными 1,1 млн рублей перевела их на счет мошенников. Общая сумма ущерба составила 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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