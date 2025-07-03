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03 июля 2025 в 12:28

Пропавшая весной мать двоих детей найдена мертвой и изувеченной в лесу

На Урале в лесу нашли изувеченное тело матери двоих детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Качканаре Свердловской области завершили поиски пропавшей в мае матери двоих детей Ирины Ярославцевой, пишет Е1.RU. Изувеченное тело 26-летней девушки нашли в лесу 2 июля случайно. Близкие рассказывали, что перед исчезновением девушка поссорилась с сожителем Сергеем. До этого она несколько дней не выходила из дома после драки с избранником.

Изуродованное тело обнаружили в лесу. Ее нашел охотник случайно. На теле были физические увечья, всё очень страшно. Пока нам сказали только, что это насильственная смерть, причину уже на экспертизе будут устанавливать, — рассказала подруга девушки.

Девушка уточняет, что подозрения сразу пали на сожителя Ирины. После исчезновения девушки он ушел в запой. При этом его проверяли на детекторе лжи, но данных об этом исследовании нет. Где он находится сейчас — неизвестно.

Ранее сообщалось, что астраханский душитель Ваган Сафарян отправился из СИЗО в зону СВО в статусе штурмовика. Он должен был ответить за убийство двух женщин в конце 1990-х годов.

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Свердловская область
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