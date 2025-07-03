Нижегородка передала мошенникам миллион в чайнике

Жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 5 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками «Госуслуг» и банка, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Часть сбережений 25-летняя девушка передала курьеру в чайнике, оформив доставку по указанному аферистами адресу.

Девушке позвонили и убедили оформить кредиты для отмены сомнительной операции. В результате нижегородка взяла в банке более 2,7 млн рублей и вместе с личными 1,1 млн рублей перевела их на счет мошенников. Общая сумма ущерба составила 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в последние два месяца мошенники начали применять новые схемы обмана, которые направлены на соискателей работы. Злоумышленники присылают тестовые задания с вирусами и фальшивые ссылки на онлайн-собеседования.