Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:09

Ищущих работу россиян предупредили о массовых атаках мошенников

«Известия»: мошенники начали массово атаковать ищущих работу пользователей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последние два месяца мошенники начали применять новые схемы обмана, которые направлены на соискателей работы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на специализирующиеся на кибербезопасности компании. Злоумышленники присылают тестовые задания с вирусами и фальшивые ссылки на онлайн-собеседования.

В июне появились фальшивые онлайн-собеседования. Жертва направлялась на поддельную страницу Google Meet, где вводила данные авторизации и лишалась доступа ко всем ресурсам, где была авторизована, в первую очередь Gmail, — рассказали изданию в сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Жертвам предлагают загрузить программу с похищающим данные вирусом. Ссылки на поддельные вакансии в мошеннических схемах распространяются через посвященные поиску работы Telegram-каналы. Глава BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин считает, что за такими схемами стоит кластер Lazer Werewolf, также известный как Lazarus и Hidden Cobra.

Ранее в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России сообщили, что мошенники начали использовать WhatsApp для обмана граждан, представляясь сотрудниками военкоматов и выманивая коды авторизации от портала «Госуслуги». Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджер, предлагая уточнить данные или оформить приписное свидетельство.

мошенники
поиск работы
фишинг
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.