Ищущих работу россиян предупредили о массовых атаках мошенников

В последние два месяца мошенники начали применять новые схемы обмана, которые направлены на соискателей работы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на специализирующиеся на кибербезопасности компании. Злоумышленники присылают тестовые задания с вирусами и фальшивые ссылки на онлайн-собеседования.

В июне появились фальшивые онлайн-собеседования. Жертва направлялась на поддельную страницу Google Meet, где вводила данные авторизации и лишалась доступа ко всем ресурсам, где была авторизована, в первую очередь Gmail, — рассказали изданию в сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Жертвам предлагают загрузить программу с похищающим данные вирусом. Ссылки на поддельные вакансии в мошеннических схемах распространяются через посвященные поиску работы Telegram-каналы. Глава BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин считает, что за такими схемами стоит кластер Lazer Werewolf, также известный как Lazarus и Hidden Cobra.

Ранее в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России сообщили, что мошенники начали использовать WhatsApp для обмана граждан, представляясь сотрудниками военкоматов и выманивая коды авторизации от портала «Госуслуги». Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджер, предлагая уточнить данные или оформить приписное свидетельство.