Надежда Савченко попала в плен или убита? Где она сейчас на самом деле

Надежда Савченко попала в плен или убита? Где она сейчас на самом деле

Бывшая летчица и экс-нардеп Надежда Савченко, которую ранее помиловал президент России Владимир Путин, могла вновь попасть в плен, сообщили на Украине. Что об этом известно, Савченко пленили или все-таки убили, где она сейчас на самом деле?

Савченко попала в плен или убита?

О пленении Савченко сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком. Филимоненко со ссылкой на источники в ВСУ сообщил, что Савченко командовала штурмовой ротой 105-й бригады теробороны во время ночной вылазки у села Синьковка Купянского района Харьковской области. Колонна украинских военных попала под плотный обстрел российской артиллерии и оказалась отрезана от своих основных подразделений, отметил Мосийчук. Однако данная информация не подтверждена, подчеркнул он.

«Если это соответствует действительности, будут проблемы с возвращением Надежды из плена. <…> Хорошего, я думаю, мало будет для Савченко в этой всей истории. <…> Я думаю, что [российская сторона] сделает по максимуму, чтобы отнестись к ней как к рядовому военнопленному», — заявил Мосийчук.

15 мая военный блогер Владимир Романов в Telegram-канале сообщил о гибели Савченко после удара трехтонной ФАБ-3000. Блогер утверждал, что удар был нанесен 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Источник информации он не озвучил. В публикации Романов также отметил, что Савченко была командиром роты 131-го батальона 112-й бригады.

До этого в СМИ уже появлялась информация, что Савченко служит в войсках в качестве командира. Также была информация, что ее сестра служит в том же батальоне в саперном взводе.

Однако позднее Савченко записала видео с фронта и опровергла сообщения Романова.

«Просто на фоне цветущей украинской калины хочу всем рассказать: я жива», — заявила женщина в видео.

Надежда Савченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Где сейчас Савченко на самом деле

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров усомнился в пленении Савченко.

«Я не уверен, что это так, но если ее взяли в плен в очередной раз, то это уже будет военнопленный со стажем. Определенный опыт у нее есть. Не знаю даже, насколько это возможно, потому что она не была на линии боевого соприкосновения, насколько мне известно. Да, она на фронте, но не в тех местах, где идут прямые контакты с российской армией», — указывает экс-депутат.

По его словам, «Украина на протяжении всего конфликта распространяет много слухов, что ее убили, и много еще чего.

«Она была достаточно медийной личностью, поэтому вокруг нее очень много разных слухов. Ее то убивали, то воскрешали. Надо дождаться официальных данных, так это или нет», — заключил он.

Пока достоверных сведений о местонахождении Савченко нет.

Как и почему Путин помиловал Савченко, как она попала в плен в первый раз

Надежда Савченко попала в плен летом 2014 года во время боев на востоке Украины. В России Савченко осудили по обвинению в причастности к гибели двух российских журналистов: 17 июня 2014 года в районе поселка Металлист ЛНР Савченко вела наблюдение и корректировку артиллерийского обстрела по участку блокпоста ополчения, где в том числе находились российские корреспонденты ВГТРК. В результате обстрела двое россиян были убиты.

Савченко утверждала, что не участвовала в корректировке артиллерийского огня и была насильно вывезена на территорию России.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости

Президент России Владимир Путин помиловал Савченко 25 мая 2016 года. Указ о помиловании был подписан после обращения родственников погибших журналистов с просьбой о гуманном решении вопроса. Савченко не писала личного прошения о помиловании, поэтому власти использовали обращение родственников как юридическую основу для освобождения.

Помилование Савченко было частью обмена между Россией и Украиной: одновременно Украина освободила и помиловала двух российских граждан — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных в Киеве. Сам обмен прошёл синхронно: Савченко была передана украинской стороне в аэропорту Ростова-на-Дону, а россияне — в Киеве.

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