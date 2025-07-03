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03 июля 2025 в 15:17

На Украине узнали о пленении помилованной Путиным бывшей депутатши

Журналист Филимоненко: летчица ВСУ Савченко попала в плен ВС РФ под Купянском

Надежда Савченко Надежда Савченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая была летчицей в рядах ВСУ, сдалась в плен российским войскам, заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-нардепом Игорем Мосийчуком. В интервью, опубликованном на YouTube, журналист отметил, что это произошло на Купянском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Филимоненко со ссылкой на источники в командовании ВСУ сообщил, что бывшая летчица Савченко участвовала в ночной вылазке 105-й бригады теробороны под Синьковкой, где командовала штурмовой ротой. При отступлении колонна попала под массированный артиллерийский обстрел, была отрезана от основных сил и потеряла с ними связь.

Мосийчук, комментируя эту информацию, призвал дождаться официального подтверждения. При этом он отметил, что если эти данные верны, то у Савченко могут возникнуть серьезные проблемы при возможном обмене пленными.

Если это соответствует действительности, будут проблемы с возвращением Надежды из плена. <…> Хорошего, я думаю, мало будет для Савченко в этой всей истории. <…> Я думаю, что [российская сторона] сделает по максимуму, чтобы отнестись к ней как к рядовому военнопленному, — высказал мнение эксперт.

В мае Савченко опровергла сообщение о собственной смерти. Она записала видеообращение «на фоне цветущей украинской калины», в котором заявила, что жива.

В 2014 году Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов. Она прибыла под видом беженки. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы по уголовным делам, связанным с убийством журналистов под Луганском и незаконным пересечением границы России. В 2016 году ее помиловали и экстрадировали на родину.

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