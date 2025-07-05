Военэксперт раскрыл судьбу летчицы Савченко в случае попадания в плен ВС РФ

Украинскую летчицу Надежду Савченко, в случае подтверждения ее пленения, могли бы обменять, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что Киев может и отказаться возвращать свою гражданку.

Она была ротным, выводов не сделала из случившегося, ей вменяли тяжкие преступления, наводила удар по нашим. Думаю, украинцы не шибко и сами хотят менять на кого-то, помня ее буйный нрав. Но если вдруг Киев будет глубоко заинтересован, там есть на кого менять, особенно кто России помогает. В теории, если Савченко действительно у нас в плену, да, почему бы и нет. Но пойдут ли на это украинские власти. Вряд ли они второй раз это сделают, — считает Дандыкин.

В 2014 году Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов. Она прибыла под видом беженки. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы по уголовным делам, связанным с убийством журналистов под Луганском и незаконным пересечением границы России. В 2016 году ее помиловали и экстрадировали на родину.

В мае Савченко опровергла сообщение о собственной смерти. Она записала видеообращение «на фоне цветущей украинской калины», в котором заявила, что жива.