Летчица Савченко опровергла слухи о пленении

Бывший депутат Верховной рады и летчица ВСУ Надежда Савченко опровергла сообщения о том, что она попала в плен. В своем Telegram-канале она написала, что жива и свободна.

Не в плену я. Свободна и жива, — написала она.

Накануне, 3 июля, украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-нардепом Игорем Мосийчуком заявил, что Савченко сдалась в плен российским частям. Журналист отметил, что это произошло на Купянском направлении.

Савченко является командиром 131-го батальона 112-й бригады теробороны ВСУ. В середине мая военный блогер Владимир Романов заявил, что экс-депутат погибла в результате удара авиабомбой ФАБ-3000 массой три тонны. По его словам, удар нанесли ВКС России. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позже Савченко опровергла сообщение о собственной смерти. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», она записала видеообращение, в котором развеяла слухи.

Тогда же депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что возможная гибель Савченко мало повлияет на моральный дух ВСУ и ситуацию на Украине. Парламентарий добавил, что политик регулярно выражала резкое недовольство ходом событий в стране, поэтому ее могли ликвидировать активисты.