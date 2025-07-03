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03 июля 2025 в 22:45

Летчицу ВСУ могут обменять на российского разведчика

Политолог Глазунов: Савченко могут обменять на российского разведчика

Надежда Савченко Надежда Савченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru предсказал возможную судьбу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в случае подтверждения ее пленения. По его мнению, украинскую военнослужащую могут обменять на пророссийского деятеля.

Глазунов считает маловероятным обмен Савченко на рядового солдата. Он предполагает, что ее могут обменять на значимую фигуру, находящуюся в украинском заключении. Например, на разведчика, агента или украинского сторонника России.

Эксперт подчеркивает, что повторное пленение не меняет статус Савченко. Он напоминает, что женщина является обычной военнослужащей, захваченной на поле боя с оружием, а не военным преступником.

Если бы она была военным преступником, то ее бы судили, и она понесла бы наказание. Военный преступник — это тот, кто применяет оружие против мирных жителей, детей, стариков, против пленных, людей без оружия, которые сдались, — объяснил политолог.

В 2014 году Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов. Она прибыла под видом беженки. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы по уголовным делам, связанным с убийством журналистов под Луганском и незаконным пересечением границы России. В 2016 году ее помиловали и экстрадировали на родину.

Надежда Савченко
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