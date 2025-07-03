Четыре беспилотника ВСУ сбиты над тремя российскими регионами Четыре украинских дрона сбили над Курской, Брянской и Белгородской областями

Четыре украинских дрона уничтожены над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что беспилотники сбиты в период с 13:00 до 15:10 мск.

С 13:00 мск до 15:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Курской области, по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. По его словам, еще одна женщина получила ранения.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом. Он добавил, что есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

В Минобороны РФ утром 3 июля проинформировали, что за ночь средства ПВО сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были нейтрализованы над территорией Белгородской области. Также беспилотники уничтожили в Воронежской, Липецкой и Курской областях и в Крыму.