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03 июля 2025 в 17:00

Потеряли два села, роту штурмовиков и катер: новости СВО на вечер 3 июля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, рассказали в Министерстве обороны РФ. Судно было ликвидировано в акватории Черного моря. Также стало известно, что российская армия взяла под контроль село Разино в зоне СВО. Населенный пункт находится на территории ДНР. Кроме того, военные заняли населенный пункт Меловое в Харьковской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 3 июля, читайте в материале NEWS.ru.

«Командование знает»: раскрыта судьба пропавших без вести штурмовиков ВСУ

Командование ВСУ скрыло гибель роты штурмовиков на Сумском направлении, записав их пропавшими без вести, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подразделение понесло огромные потери и фактически перестало существовать, однако официально это не признается. Он подчеркнул, что командование ВСУ осведомлено о реальной судьбе бойцов, но предпочитает скрывать эту информацию.

Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ под Покровском

Российские военные взяли под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ Красноармейск — Павлоград, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что дорога находится под постоянным ударом артиллерии и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Советник главы ДНР добавил, что ВСУ пытаются использовать объездные дороги. Однако и эти пути попадают под удар беспилотников, указал он.

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Алаудинов раскрыл, за что пленные ВСУ благодарят российских военных

Попавшие в плен солдаты Вооруженных сил Украины благодарят российских военных за вывод с передовой и спасение от сослуживцев, заявил замначальника ГВПУ Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, большинство украинских пленных понимают, что их вывели из состояния постоянных боестолкновений.

По его словам, пленные бывают «очень благодарны», так как вывести их с передовой «очень тяжело». Алаудинов уточнил, что «их же собратья» пытаются ликвидировать сослуживцев и не дать им возможности попасть в плен.

Российские бойцы фиксируют голоса «упертых нацисток» в радиоперехватах ВСУ

Военные группировки войск «Днепр» отмечают участившиеся случаи фиксации женских голосов в радиоперехватах переговоров подразделений ВСУ на Херсонском направлении, сообщил командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга. По его словам, вероятно, они принадлежат женщинам-военнослужащим. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Помимо женских голосов, в радиоперехватах регулярно фиксируется иностранная речь — преимущественно английская, грузинская и польская. По мнению источника, это свидетельствует о значительном присутствии иностранных наемников в составе украинских подразделений.

«Следующие в списке»: в США предрекли наступление РФ на два города Украины

Российские войска могут начать наступление на Одессу и Харьков. Кремль может пойти на реализацию соответствующего плана в связи с бедственным положением ВСУ на поле боя. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Аналитики отмечают, что текущая военная ситуация складывается далеко не в пользу Украины. Как подчеркивает автор материала, массированное применение российскими войсками высокоточного дальнобойного вооружения и современных беспилотных систем решительно ведет Россию к победе.

Михаил Гудков Михаил Гудков Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Губернатор Приморья сообщил о гибели замглавнокомандующего ВМФ

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майор Михаил Гудков, сообщил в Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Гудкова.

Отмечается, что, став заместителем главкома ВМФ, Гудков не перестал лично выезжать на позиции морпехов. Также сообщается, что вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев.

Также сообщалось, что офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию. Согласно имеющейся информации, в рамках этой реформы Гудков планировал преобразовать существующие бригады морской пехоты в более крупные дивизионные структуры с существенным усилением их боевого потенциала. Особое внимание уделялось оснащению формирований тяжелым вооружением и авиационной поддержкой.

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