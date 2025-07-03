Военные группировки войск «Днепр» отмечают участившиеся случаи фиксации женских голосов в радиоперехватах переговоров подразделений ВСУ на Херсонском направлении, сообщил командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга. По его словам, которые приводит ТАСС, вероятно, они принадлежат женщинам-военнослужащим. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Уже, в принципе, мы слышали в переговорах женские голоса. Такие же упертые нацистки, которым вбили эту дурь с искалечиванием истории, переписыванием истории и так далее, — рассказал он.

Помимо женских голосов, в радиоперехватах регулярно фиксируется иностранная речь — преимущественно английская, грузинская и польская. По мнению источника, это свидетельствует о значительном присутствии иностранных наемников в составе украинских подразделений.

Ранее штурмовик 68-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг» с позывным Монте сообщил, что женщины в рядах Вооруженных сил Украины лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины. Он рассказал о случае, когда женщина-военнослужащая в одиночку удерживала позицию во время боев и не отступила вплоть до самой смерти.