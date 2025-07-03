Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 11:04

Российские бойцы фиксируют голоса «упертых нацисток» в радиоперехватах ВСУ

ТАСС: под Херсоном участились случаи фиксации женских голосов в радиоперехватах

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военные группировки войск «Днепр» отмечают участившиеся случаи фиксации женских голосов в радиоперехватах переговоров подразделений ВСУ на Херсонском направлении, сообщил командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга. По его словам, которые приводит ТАСС, вероятно, они принадлежат женщинам-военнослужащим. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Уже, в принципе, мы слышали в переговорах женские голоса. Такие же упертые нацистки, которым вбили эту дурь с искалечиванием истории, переписыванием истории и так далее, — рассказал он.

Помимо женских голосов, в радиоперехватах регулярно фиксируется иностранная речь — преимущественно английская, грузинская и польская. По мнению источника, это свидетельствует о значительном присутствии иностранных наемников в составе украинских подразделений.

Ранее штурмовик 68-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг» с позывным Монте сообщил, что женщины в рядах Вооруженных сил Украины лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины. Он рассказал о случае, когда женщина-военнослужащая в одиночку удерживала позицию во время боев и не отступила вплоть до самой смерти.

СВО
военные
ВС РФ
ВСУ
женщины-бойцы
перехваты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.