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03 июля 2025 в 11:45

Зеленского обвинили в умышленном сокрытии погибших бойцов ВСУ

Военэксперт Кнутов: Зеленский умышленно скрывает потери ВСУ для обмана Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрывает потери ВСУ, чтобы обмануть Запад, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, выгода украинских властей также заключается в возможности не выплачивать деньги семьям погибших.

В связи с колоссальными потерями подразделений ВСУ целые роты включают в список пропавших без вести. Это делается умышленно для того, чтобы сокрыть потери. Плюсов здесь много. Для Зеленского, конечно, плюсы: сокращаются потери, нет выплат семьям, и, самое главное, можно обманывать страны Запада в том, что у Украины очень низкие потери и она успешно обороняется и может воевать еще 100 лет, — сказал Кнутов.

По его словам, Зеленский копирует тактику Германии во времена Второй мировой войны. По словам военэксперта, командование вермахта засчитывало в потери только убитых в бою, но игнорировало умерших от ран или болезней.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Информацию подтвердили родные и близкие исчезнувших.

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