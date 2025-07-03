Зеленского обвинили в умышленном сокрытии погибших бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрывает потери ВСУ, чтобы обмануть Запад, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, выгода украинских властей также заключается в возможности не выплачивать деньги семьям погибших.

В связи с колоссальными потерями подразделений ВСУ целые роты включают в список пропавших без вести. Это делается умышленно для того, чтобы сокрыть потери. Плюсов здесь много. Для Зеленского, конечно, плюсы: сокращаются потери, нет выплат семьям, и, самое главное, можно обманывать страны Запада в том, что у Украины очень низкие потери и она успешно обороняется и может воевать еще 100 лет, — сказал Кнутов.

По его словам, Зеленский копирует тактику Германии во времена Второй мировой войны. По словам военэксперта, командование вермахта засчитывало в потери только убитых в бою, но игнорировало умерших от ран или болезней.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Информацию подтвердили родные и близкие исчезнувших.