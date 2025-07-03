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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 14:21

Генерал оценил последствия российских ударов по военкоматам ВСУ

Генерал Липовой: ВС России подрывают боеспособность ВСУ ударами по военкоматам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ подрывают боеспособность ВСУ ударами по территориальным центрам комплектования (аналог российских военкоматов), заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, они являются законными целями для ударов армии РФ, так как занимаются подготовкой и отправкой мобилизованных на фронт.

ТЦК являются военными объектами и, следовательно, нашей целью на территории Украины, так как там занимаются комплектованием и поставкой в зону СВО мобилизационных резервов. Это такие же законные цели, как и укрепрайоны, склады с боеприпасами и прочие объекты. ТЦК — это место, где формируется, тренируется и готовится пополнение на линии боевого соприкосновения. Наши подразделения наносят удары по украинским военкоматам, тем самым серьезно затрудняя пополнение, ротацию ВСУ. Удары подрывают боеготовность тех частей, которые находятся на линии боевого соприкосновения, — пояснил Липовой.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что жители Украины в соцсетях рады атакам на территориальные центры комплектования. Он не нашел отрицательных комментариев в Сети на фоне случившегося.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев ранее выразил мнение, что удары по украинским военкоматам способны вызвать симпатию к действиям армии России среди местного населения. Он отметил, что многие российские блогеры-военкоры призывают таким способом солидаризироваться с жителями Украины.

ТЦК
Украина
Россия
военкоматы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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