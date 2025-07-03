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03 июля 2025 в 11:21

«Командование знает»: раскрыта судьба пропавших без вести штурмовиков ВСУ

Военэксперт Кнутов: командование ВСУ намеренно скрыло гибель роты штурмовиков

Фото: Социальные сети

Командование ВСУ скрыло гибель роты штурмовиков на Сумском направлении, записав их пропавшими без вести, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подразделение понесло огромные потери и фактически перестало существовать, однако официально это не признается. Он подчеркнул, что командование ВСУ осведомлено о реальной судьбе бойцов, но предпочитает скрывать эту информацию.

Подразделение ВСУ на Сумском направлении понесло колоссальные потери и фактически перестало существовать. И вместо того, чтобы признать его гибель, всех записали без вести пропавшими. А, может быть, даже и вообще не записали никуда. Считается, якобы они реально существуют, хотя де-факто они уже давно погибли, и командование это знает, но просто скрывает, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Информацию подтверждают родные и близкие исчезнувших военных.

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