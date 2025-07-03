Кто придумал игрушку лабубу? Почему ее хотят запретить, чем опасна

Кто придумал игрушку лабубу? Почему ее хотят запретить, чем опасна

Китайская компания Pop Mart превратила детские игрушки лабубу в многомиллиардный бизнес, а ее основатель, 38-летний Ван Нин поднялся со 131-го на 116-е место в рейтинге Forbes. Кто придумал лабубу, почему ее хотят запретить в России и чем она опасна?

Кто придумал лабубу и почему она стала популярна

Pop Mart начинал как небольшой ретейлер в Пекине, но быстро сделал ставку на «слепые коробки» (mystery boxes). Эта модель, при которой покупатель заранее не знает, какую именно фигурку получит, создает азарт и подогревает спрос. Линейки Labubu (монстры с острыми зубами) и Crybaby (куклы со слезами) стали хитами: их перепродают на маркетплейсах с наценкой до 31 100%. При этом изначально фигурки стоят $9.

Вообще же лабубу придумал нидерландский художник гонконгского происхождения Касинг Лунг для своей вселенной комиксов «Монстры» более десяти лет назад. Лабубу — маленький лесной эльф размером с котенка, с заостренными ушками и широкой зубастой улыбкой, которая одновременно вызывает и умиление, и легкое беспокойство. В оригинальной истории лабубу — девочка, живущая в таинственном лесу, любящая безобидные розыгрыши и обладающая добрым сердцем, несмотря на гротескный внешний вид.

В интервью гонконгской газете Ming Pao иллюстратор рассказал, что на создание персонажей его вдохновили скандинавские народные сказки об эльфах, троллях и феях, которые были героями его детства после переезда в Голландию.

Персонажей комикса с лабубу в виде игрушек впервые выпустила компания How2Work в 2015 году, но популярностью среди коллекционеров они не пользовались. Спустя три года Лунг заключил контракт как раз с Pop Mart, которая превратила лабубу в коллекционные виниловые фигурки, известные нам сегодня.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поначалу лабубу были нишевым аксессуаром: покупали их в основном любители китайского, корейского, японского мерча. Однако впоследствии игрушка привлекла внимание звезд, таких как Лиса из Blackpink (она призналась, что коллекционирует фигурки), Рианна и Дуа Липа, которые демонстрировали свои брелоки в соцсетях. Также на популярность лабубу повлияла та самая схема «слепых коробок», которая создала эффект азартного коллекционирования. Она стимулирует повторные покупки и формирует вокруг бренда сообщество поклонников. Многие специально покупают товар коробками, чтобы получить редкие версии.

Почему лабубу хотят запретить в России, чем она опасна

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что игрушки лабубу нужно запретить в России из-за их негативного влияния на психику детей.

«Интересы каких-то ничтожных коммерсантов гораздо менее важны для общества, чем интересы наших детей. Если какой-то коммерсант имеет настолько утлые мозги, что привозит игрушки лабубу, то он может играть с ними сам, желательно за пределами Российской Федерации», — заявил Милонов.

По его мнению, если кто-то будет требовать разрешения на продажу игрушек лабубу в России, то к нему следует относиться как к тому, кто хочет навредить детям. В итоге он пришел к выводу, что оптовых продавцов кукол нужно наказывать уголовно, а розничных — административно.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что лабубу вовсе могут вовлечь детей не только в деструктивную, но и в террористическую, преступную деятельность. Видимо, речь идет тоже о возможном негативном влиянии игрушки на психику ребенка, хотя серьезных исследований на этот счет не проводилось.

Депутат Госдумы Нина Останина считает, что полный запрет фигурок не нужен, но стоит ввести возрастную маркировку для лабубу.

«Вы посмотрели, вы что, испугались? У вас глаз задергался?» — спросила депутат.

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