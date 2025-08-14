Девушка Батракова высказалась о большой разнице в возрасте с футболистом Девушка Батракова заявила, что ее не смущает разница в возрасте с футболистом

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что разница в возрасте с полузащитником команды Алексеем Батраковым ее не беспокоит. По словам спортсменки, ближайшее окружение нормально относится к этому.

Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить, — рассказала Подшибякина.

Российской футболистке исполнилось 30 лет 5 июля. Сейчас она работает ведущей на клубном YouTube-канале. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отпраздновал 20-летие 9 июня. В прошлом году спортсмен впервые получил вызов в основную сборную России.

Ранее тренер Александр Тарханов заявил, что Батраков второй сезон подряд держит высокий уровень игры благодаря «хорошим мозгам». По его словам, футболист быстро принимает решения, техничен и допускает минимум ошибок. Тренер уверен, что Батраков смог бы играть в топовом европейском клубе. Он считает, что уехать за границу игрок сможет не раньше чем через два года.