«Хорошие мозги»: тренер назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Батракова

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков второй сезон подряд показывает высокий уровень игры, потому что у него «хорошие мозги», заявил NEWS.ru тренер Александр Тарханов. Он не удивлен, что футболист продолжает прогрессировать.

Батраков том сезоне хорошо играл, сейчас продолжает. Синдром второго сезона бывает у тех, кто перестает работать. Сейчас Батраков играет так же, как и в первом сезоне. Его сильные качества — мозги. Он быстро думает и работает с мячом. Техничный, умный, правильно принимает решения. У него минимум брака, — сказал Тарханов.

По мнению тренера, Батраков сможет играть в топ-клубе Европы. Однако Тарханов считает, что сначала ему надо окрепнуть в российском чемпионате.

Почему нет? Пока еще рано, но через два года он уже может уехать в Европу, не раньше. Видите, Арсен Захарян уехал и пошли травмы из-за активной игры и хорошего темпа. Надо окрепнуть в российском чемпионате, а потом думать о за рубеже. Причем уехать только хороший топ-клуб, чтобы дальше прогрессировать, — сказал тренер.

Ранее экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что Батраков не сбавляет требований к себе, несмотря на высокие показатели по результативности. По его мнению, у полузащитника «все хорошо с головой», и у него нет звездной болезни.

Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 4:2. Батраков стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых. Команда Михаила Галактионова набрала12 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.