«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков не сбавляет требований к себе, несмотря на высокие показатели по результативности, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, у полузащитника «все хорошо с головой», и у него нет звездной болезни.

Батраков хорошо выступает в этом сезоне, но главное, чтобы продолжал в том же духе. Забить три «Спартаку» в дерби — дорого стоит. Видно, что у человека все хорошо с головой, что он хочет играть. Батраков не сбавляет требований к себе. Это еще заслуга руководства команды и тренера, — сказал Булыкин.

Он отметил, что Батраков здорово играет головой, несмотря на невысокий рост. Булыкин считает, что 20-летний лидер «Локомотива» все умеет на футбольном поле, однако если он захочет уехать в Европу, нужно прибавить в мышечной массе.

Когда он забил два мяча головой, я уже не знаю, в чем еще ему прибавлять. По-моему, все умеет, даже головой играть, хотя это тяжело с его ростом, но в этом компоненте прибавил. Если он поедет куда-нибудь в Англию или топ-клуб Испании, то нужно будет прибавить в мышечной массе. А так все у него в порядке: видение поля, прием мяча, быстро работает с мячом, быстро думает, делает большой объем работы. Надо только продолжать дальше играть, тренироваться, не сбавлять требования. Хорошо сыграть сезон и уехать в какой-нибудь топ-клуб на большой контракт, — добавил Булыкин.

Ранее Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 4:2. Батраков стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых. Команда Михаила Галактионова набрала12 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.