Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:15

«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ

Экс-футболист Булыкин: лидер «Локомотива» Батраков не сбавляет требований к себе

Алексей Батраков Алексей Батраков Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков не сбавляет требований к себе, несмотря на высокие показатели по результативности, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, у полузащитника «все хорошо с головой», и у него нет звездной болезни.

Батраков хорошо выступает в этом сезоне, но главное, чтобы продолжал в том же духе. Забить три «Спартаку» в дерби — дорого стоит. Видно, что у человека все хорошо с головой, что он хочет играть. Батраков не сбавляет требований к себе. Это еще заслуга руководства команды и тренера, — сказал Булыкин.

Он отметил, что Батраков здорово играет головой, несмотря на невысокий рост. Булыкин считает, что 20-летний лидер «Локомотива» все умеет на футбольном поле, однако если он захочет уехать в Европу, нужно прибавить в мышечной массе.

Когда он забил два мяча головой, я уже не знаю, в чем еще ему прибавлять. По-моему, все умеет, даже головой играть, хотя это тяжело с его ростом, но в этом компоненте прибавил. Если он поедет куда-нибудь в Англию или топ-клуб Испании, то нужно будет прибавить в мышечной массе. А так все у него в порядке: видение поля, прием мяча, быстро работает с мячом, быстро думает, делает большой объем работы. Надо только продолжать дальше играть, тренироваться, не сбавлять требования. Хорошо сыграть сезон и уехать в какой-нибудь топ-клуб на большой контракт, — добавил Булыкин.

Ранее Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 4:2. Батраков стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых. Команда Михаила Галактионова набрала12 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Локомотив
РПЛ
футболисты
Дмитрий Булыкин
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.